Olay, dün saat 23.30 sıralarında, Talatpaşa Mahallesi Çömlekçiler Sokak'ta, Şenay-Servet Salam çiftinin ev yemekleri lokantasında meydana geldi.

Çift, dükkanlarının karşısındaki eğlence mekanında yüksek sesle küfürlü konuşanları uyardı. Uyarının ardından üç kişi, iş yerine gelip çifte saldırıp darbetti.

İş yerinin camlarının da kırıldığı olaydan sonra saldırganlar bölgeden ayrıldı. İhbarla adrese polis ekipleri sevk edildi.

Çift, götürüldükleri hastanede darp raporu alıp şüphelilerden şikayetçi oldu.

'SADECE TERBİYELİ OLMALARINI İSTEDİK'

Sokakta 5 yıldır işletmelerinin bulunduğunu söyleyen Şenay Salam, "Orada oturanlar da çok fazla küfürlü, argo konuşuyorlardı. Eşim de sadece uyarmak için, 'Küfretmeyin, hakaret etmeyin, aileler var' dedi. Ve oradan 3 kişi, hatta daha fazlaydılar da saldıran 3 kişi direkt lokantama girdiler" diye konuştu.

SALDIRI ANLARI KAMERADA

Çiftin darbedildiği anlar, iş yerlerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Polis, saldırganların kimliklerini belirlemek için güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

Olayla ilgili de inceleme başlatıldı.