Edirne Belediyesi tarafından gerçekleştirilen otogar ihalesine yönelik yürütülen soruşturmada yeni gelişme yaşandı. İhaleye fesat karıştırıldığı iddiasıyla Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında 5 ilde operasyon düzenlendi.

Belediye tarafından 21 Nisan'da gerçekleştirilen ve 16 yazıhane ile bilet satış ünitesi, 3 büfe ve 1 lokantanın yer aldığı otogar ihalesi, soruşturmanın odağında yer aldı.

Soruşturma kapsamında firma yetkilileri ve çalışanlarının da aralarında bulunduğu 12 şüpheli hakkında, "İhale şartlarını ve fiyatı etkilemek amacıyla aralarında anlaşmak" iddiasıyla gözaltı kararı verildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Edirne, İstanbul, Tekirdağ, Kırklareli ve Mersin'de eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirildi. Operasyonlarda 11 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

9 ŞÜPHELİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyon kapsamında gözaltına alınan şüphelilerden 9'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheliler, işlemlerinin ardından bugün adliyeye sevk edildi. Mersin'de bulunan bir şüphelinin ifadesinin Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla alınacağı öğrenildi. Şüphelilerden birinin ise rahatsızlanması üzerine hastaneye kaldırıldığı ve tedavisinin sürdüğü bildirildi. Olayla ilgili adli süreç devam ediyor.