Yunanistan’da ayaklanan çiftçiler, ülkedeki kara sınır kapılarını kapayarak uluslararası bir krize sebep olmuştu. Aynı çiftçiler, bu kez de ülkenin hava sınırlarını kapadı.

Girit’in başkenti Iraklio’daki Nikos Kazancakis Uluslararası Havalimanı, çiftçilerin traktörleriyle uçuşa kapatıldı. Pistleri kapatan romörkler hava trafiğini felç etti.

Ülkede günlerdir traktörlerin otoyolları tutmasıyla süren eylemleri bu şekilde hava trafiğine de yansıdı. Havalimanındaki tüm seferler ikinci kez durduruldu.

TRAKTÖRLER, UÇAKLARA ENGEL OLDU

Devlet kanalı ERT’ye göre Iraklio, Lasithi ve Rethymno’dan gelen çiftçilerle birlikte hayvancılar, arıcılar ve balıkçılar havalimanında eylem kararı aldı.

Havalimanına gire çiftçiler, pistleri kapadı ve havalimanı binasında da eylem yaptı. Uçuşlar aktarılmak zorunda kaldı.

Pazartesi saat 23.00 civarında Iraklio’dan dört uçuş ile Atina’dan kente bir uçuş iptal edildi.

Havalimanının sabah en erken 11.00’e kadar kapalı kalması ve çiftçilerin o saatte yeniden toplanıp adımlarını gözden geçirmesi bekleniyor.

POLİS ÇIKARTAMADI, YOLCULAR İÇİN AYRILDILAR

Göstericiler pazartesi gündüz uçak park alanına girerek çevik kuvvetin kurduğu hattı aştı. Polis göz yaşartıcı gaz ve ses bombası kullandı ancak kalabalık alanda kaldı.

Protestocular akşam 18.00 sonrası çekilince güvenlik kontrollerinin ardından uçuşlar yeniden başladı.

Çiftçiler havaalanında öğleden beri bekleyen yolcularla gerilimi düşürmek için ayrıldıklarını söyledi.

PROTESTOLARIN SEBEBİ NE?

Çiftçiler, Yunan hükümetinin AB tarım sübvansiyonlarını zimmete geçirdiği ve çiftçilere ödemediği iddialarından sonra öfkeye kapıldı.

Bu iddialar üzerine başlatılan soruşturmada tarım bakanı istifa etti. Bunun üzerine tarım destek kurumu OPEKEPE'nin uydu haritalama sorunları nedeniyle yaklaşık 140 bin üreticinin sübvansiyon destekten çıkarılmasının ardından protestoların fitili ateşlendi.

İtirazların ardından sistem yeniden açıldı ve çıkarılan çiftçiler yeniden sisteme alındı. İkinci haftaya giren protestolarda çiftçilerinin öfkesinin ne zaman biteceği ise belirsiz.