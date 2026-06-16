Edirne ve Kırklareli illerinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında toplam 18 düzensiz göçmen yakalanarak muhafaza altına alındı. Güvenlik güçlerinin bölgedeki kontrolleri sonucu tespit edilen yabancı uyruklular hakkında yasal işlem başlatıldı. EDİRNE'DE 8 YABANCI UYRUKLU TESPİT EDİLDİ Edirne'de güvenlik güçleri tarafından kent genelinde yürütülen denetimlerde, 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla yurda giriş yaptığı belirlendi. Yakalanan düzensiz göçmenler, buradaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi. KIRKLARELİ'DE YAKALANAN GÖÇMENLER GERİ GÖNDERME MERKEZİNDE Operasyonların bir diğer ayağı olan Kırklareli'nde de güvenlik güçlerinin çalışmaları sonucu 10 düzensiz göçmen yakalandı. Kentte yakalanan göçmenler, işlemlerinin ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

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