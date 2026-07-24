Trakya genelinde güvenlik güçlerinin düzensiz göçle mücadele kapsamındaki denetimleri devam ediyor. Edirne ve Kırklareli'de yürütülen saha kontrollerinde, yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edilen toplam 11 yabancı uyruklu yakalanarak muhafaza altına alındı.
YABANCI UYRUKLULAR GERİ GÖNDERME MERKEZLERİNE SEVK EDİLDİ
Edirne genelindeki denetimlerde yakalanan 8 yabancı uyruklu, kolluk kuvvetlerindeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Edirne İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi. Kırklareli'de güvenlik güçlerince yakalanan 3 düzensiz göçmen ise Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.