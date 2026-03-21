Edirne’de güvenlik güçlerinin kent genelinde yaptığı rutin denetimler sırasında, 8 yabancı uyruklunun yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yaptığı tespit edildi. Yakalanan şahıslar, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne gönderildi.
KIRKLARELİ'NDE 5 KİŞİ YAKALANDI
Kırklareli genelinde sürdürülen operasyonlarda ise 5 düzensiz göçmen daha yakalanarak muhafaza altına alındı. Bu kişilerin de yasal işlemlerinin bitmesiyle birlikte Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildikleri bildirildi.