Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 11-16 Kasım tarihleri arasında üç operasyon düzenledi. Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda bir miktar uyuşturucu madde ve hap ile saksılarda 3 kök Hint keneviri ele geçirildi. Ayrıca 4 hassas terazi, 2 blender, 4 uyuşturucu madde öğütme aparatı ve 2 uyuşturucu madde içme aparatı bulundu.

Aramalarda uyuşturucu yetiştiriciliğinde kullanılan iklimlendirme materyali, zirai ilaç ve gübre de ele geçirildi. Uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 790 avro, 170 dolar ve 79 bin 460 liraya da el konuldu.