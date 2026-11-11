Edirne-Havsa D100 kara yolu üzerindeki Kırklareli kavşağında iki minibüs çarpıştı. Kazada 3 kişi yaralandı.
Kavşakta dönüş yapmak isteyen M.Y. yönetimindeki 22 ABM 026 plakalı minibüs ile A.A.’nın kullandığı 34 E.Y. 0647 plakalı minibüs çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlar savruldu.
İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, ambulanslarla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.