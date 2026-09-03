Edirne'de sabah saatlerinde bir otomobil tamirhanesinde yaşanan patlamada iki kişi yaralandı. Yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Olay, İstasyon Mahallesi Yeni Sanayi Sitesi'nde meydana geldi.

"AĞIR YARALANDI"

Patlama sonucunda her iki kişi de yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye, sağlık, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk tedavilerinin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede yapılan değerlendirmeye göre E.Ç.'nin yaralanması ağır, D.Ç.'nin yaralanmasının ise hafif ölçekte olduğu öğrenildi.

Polis, patlamanın nedenini ve çevresel etkilerini açıklayabilmek için olay yerinde inceleme başlattı.