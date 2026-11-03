Edirne'de arazi alım satım işlemlerinde rüşvet alındığı iddiaları üzerine yürütülen soruşturmada gözaltına alınan 10 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkeme, aralarında tapu müdürü İ.K.'nin de bulunduğu 7 şüphelinin tutuklanmasına karar verdi. Diğer 3 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

HIZLI TREN GÜZERGAHINDAKİ ARAZİLER DE SORUŞTURMA KAPSAMINDA

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Halkalı-Kapıkule Hızlı Tren Hattı'nın geçtiği güzergah ile çeşitli arazilerin alım satım süreçlerinde rüşvet alındığı iddiaları üzerine çalışma başlattı.

Havsa ve Uzunköprü ilçelerindeki tapu müdürlüklerini kapsayan soruşturmada, Edirne merkezli birçok ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda, Havsa'da görev yaparken başka bir ile atanan tapu müdürü İ.K. ile bazı tapu memurları ve emlakçıların da aralarında bulunduğu 10 şüpheli gözaltına alındı.