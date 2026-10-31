Kaza, saat 01.30 sıralarında Kapıkule-Edirne kara yolunun 6'ncı kilometresinde, Yenikadın köyü yakınlarında meydana geldi. M.D. yönetimindeki Bulgaristan plakalı P 3690 MB tur otobüsü, önünde seyreden E.Ö.'nün kullandığı 33 FL 738 plakalı TIR'a arkadan çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Otobüste iki şoför ile Bulgaristan uyruklu 51 turistin bulunduğu öğrenildi. Sağlık ekiplerinin kontrollerinde 10 turistin yaralandığı belirlendi. Yaralılar, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili inceleme sürüyor.

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