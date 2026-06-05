Pop müziğin sevilen isimlerinden Edis, “Pop Bizde fizy” podcast programında yaptığı açıklamalarla gündeme geldi. Ünlü şarkıcı, İstanbul’un yoğun temposundan yorulduğunu belirterek yaşamını büyük ölçüde Çeşme ve yurt dışında sürdürdüğünü ifade etti.

''RESTORAN AÇMA HAYALİ VAR''

Restoran açma hayalinden de bahseden Edis, sosyal bir hayatı sevdiğini ve insanları ağırlamaktan keyif aldığını söyledi.

Edis, “Restoran açmayı istiyorum. Birilerini ağırlamayı çok seviyorum. Sosyalleşmeye olan arzumdan dolayı. İstanbul’daki evim küçük, çünkü İstanbul’da yaşamıyorum” ifadelerini kullandı.

''İSTANBUL BENİ YORUYOR''

Ünlü şarkıcı, İstanbul’un temposuna dair düşüncelerini de açık sözlülükle paylaştı. Çeşme ve yurt dışında daha fazla vakit geçirdiğini belirten Edis, şehir hayatının kendisine ağır geldiğini söyledi.

Edis, “Bir evim Çeşme’de, hayalimi o anlamda yaşıyorum. Çeşme ve yurtdışındayım. İstanbul beni yoruyor. Kaosu ve enerjisi başka” dedi.

''ZİYARETÇİ OLARAK GÜZEL''

İstanbul’a bakışını da anlatan sanatçı, şehri tamamen hayatından çıkarmadığını ancak sadece ziyaret ve iş için geldiğini belirtti.

Edis, “İstanbul’da ziyaretçi olmak, iş için gelmek ve misafirlik çok güzel. Lüksüm var, kendi işimin patronuyum. İstanbul’da yaşamaya çalışmak bana delilik geliyor” sözleriyle dikkat çekti.

Sanatçının açıklamaları sosyal medyada geniş yankı uyandırırken şehir yaşamı ve sanatçıların yaşam tercihleri yeniden tartışma konusu oldu.