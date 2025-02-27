İzmir'de yaşayan ve bir otelde genel müdür olarak görev yapan şarkıcı Edis'in annesi Sevil Görgülü, 2007'de kolon kanseri tanısı aldı. Kanserle yıllarca mücadele eden ve yenip 2023 yılında sağlığına kavuşan Görgülü, hastalığının son evrelerinde kanserle mücadelesi hakkında kendi kurduğu blogda yazılar yazmaya başladı. Görgülü, bu yazıları toplamaya karar verdi ve mücadelesini 'Pes Etmek Yok' adlı kitabında anlattı. Raflarda yerini alan kitabın gelirini ise KİTVAK'a bağışlayacak.

Yaşadığı süreci anlatan Görgülü, şöyle konuştu:

"Bel ağrısı şikayetiyle doktora gittim ve MR çekildi. MR'da yumurtalığımda bir kitle göründü. Kolon metastatik CA'ydı. Kolonda vardı. Karaciğerde 7 tane vardı. Safra kesesine yapışmış durumdaydı. Yumurtalığımda da ayrıca 6 santimetre civarında tümör vardı. Dört kez nüks yaşadım. 14 ameliyat geçirdim. Toplamda 58 kür kemoterapi aldım."

"Hastalığın sonlarına doğru ilk olarak sosyal medyada bir kanser bloğum vardı. Orada paylaşmaya başlamıştım. Çok fazla kişiye ulaştım. Oğlum Edis, kitabı yayınevine gönderdikten sonra düzenlenmiş hali geldikten sonra okudu ve çok beğendi. Kanserden korkmasınlar ve yensinler. Normal hayatlarına devam etsinler. Çalışmayı hiç bırakmadım. Hayattan kopmayın, başaracağınızdan emin olun, kendinize güvenin. Kansere, 'Ben senden daha güçlüyüm' diyerek onu yenin."