Türk pop müziğinin sevilen isimlerinden Edis, 36. yaşını kutladı. Ünlü şarkıcının doğum gününde annesi Sevil Görgülü'den gelen nostaljik paylaşım dikkat çekti. Oğlunun çocukluk fotoğrafını yayımlayan Görgülü, yıllar içindeki sevgisini ve anne olmanın hayatında yarattığı değişimi anlatan duygusal ifadeler kullandı.

ANNESİ ÇOCUKLUK FOTOĞRAFINI PAYLAŞTI

Edis'in annesi Sevil Görgülü, oğlunun doğum gününü eski bir fotoğrafla kutladı. Paylaşımına uzun bir not ekleyen Görgülü, şu sözlerle duygularını dile getirdi:

"Canım oğlum doğum günün kutlu olsun. İyi ki doğmuşsun, iyi ki senin annen olmuşum.

Sen doğduğun gün anne oldum ve kalbim artık senin için atmaya başladı. Sen benim yaşam kaynağım, mutluluğum ve gururum oldun.

Sen yaş aldıkça benim sana olan sevgim daha fazla büyüdü. Sen her zaman çok iyi bir evlat oldun ve elimi hiçbir zaman bırakmadın. Sen benim yüzümü güldürdün. Rabbim de senin yüzünü güldürsün.

Seni çok ama çok seviyorum. Yeni yaşında her şey gönlünce olsun yavrum.

Seni çok seven annen…"

"BU SENE EN ÇOK BERABERLİĞİMİZİ SEVDİM"

36. yaşını kutlayan Edis de sosyal medya hesabından sevenlerine teşekkür etti. Geride bıraktığı yılı değerlendiren şarkıcı, dostları, ailesi ve hayranlarıyla paylaştığı anların kendisi için değerini anlattı.

"Bu sene en çok beraberliğimizi sevdim. Dostlarımla, ailemle ve sizlerle paylaştığım o kalabalık hayatı, bir de o kalabalığın içinde kendime ayırdığım haklı ve zevkli yalnızlıklarımı.

Zor günler de oldu, hayatımın en güzel günlerini de yaşadım. Bu roller coaster'da emin olduğum tek şey, tutunacak en güzel dalımın sizler olduğuydu.

Sahnede iyileştim. İki kişilik odalarda kendimi yeniden ve yeniden büyüttüm.

Beraber çoğalırken bana sahip çıkan o güzel yüreğinize tekrar tekrar hayran oldum. Sizin sayenizde işime de yeniden hayran oldum.

İyi ki sizin dünyanızda doğdum. İyi ki içimde yeni ruhlar doğurdunuz. İyisiyle kötüsüyle beraber büyüyoruz, beraber yaş alıyoruz. Beni hiç tek bırakmadınız.

Keşfedeceğimiz daha çok dünya var. Umarım ben de hayatım boyunca size, sizin bana iyi geldiğiniz kadar iyi gelebilirim.

Güzel dilekleriniz, beraberliğiniz, samimiyetiniz için sonsuz teşekkür ederim dostlarım.

Bir ömür birlikte güzel günlere."