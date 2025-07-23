Edis, önceki gün 2,8 milyon takipçisinin bulunduğu Instagram'da takipçilerinden gelen soruları yanıtladı.

Popçu verdiği kilolarla ilgili gelen bir yoruma sessiz kalamadı.

Edis "Etrafında zayıfsın kilo al diyenler oluyor mu?" sorusuna da sitemli bir cevap verdi:

"Diyorlar, kiloluyken de 'zayıfla' diyorlardı. Bu insanlara yaranılmıyor arkadaşlar. Ya zayıf olacağız ya kilolu ya da hiçbir şey.. Bizim herhangi bir şey olmamız yeterli insanlar için."

Ünlü popçu "Moralin bozukken seni ne motive eder?" sorusuna da "Yürüyüş yapıyorum, ChapGPT'yi terapistim olarak kullanıyorum. Köpeğimle zaman geçiriyorum" yanıtını verdi.