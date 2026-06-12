Şarkıcı Edis, kariyerinin başlangıç dönemlerine dair yaptığı samimi açıklamayla dikkat çekti. Bir podcast programında konuşan sanatçı, müzik yolculuğunun ilk yıllarında ailesinin kendisine büyük destek verdiğini anlattı.

KREDİ ÇEKMEK ZORUNDA KALDI

Edis, özellikle 2018 yılında yayımlanan ve kariyerinde önemli bir yer edinen “Çok Çok” adlı şarkısının klip sürecinde yaşananları ilk kez paylaştı. Ünlü şarkıcı, o dönem maddi imkânların sınırlı olduğunu ve klip çekimi için annesi Sevil Görgülü’nün kredi çekmek zorunda kaldığını söyledi.

‘HAKLARINI HİÇ YEMEM’

Edis, “Haklarını hiç yemem. Artık bir şeyler oldu, mesela annem, 'Çok Çok' şarkımın klibi için kredi çekti. Onlar bir şey olduktan sonra da varını yoğunu verdiler bana” ifadelerini kullandı.

ZORLU BAŞLANGIÇ DÖNEMİ

Sanatçı, ailesinin o süreçte tüm imkânlarını seferber ettiğini vurgulayarak, bugün ulaştığı noktada bu fedakârlığın büyük payı olduğunu ifade etti. Edis’in açıklamaları, müzik kariyerinin arka planındaki zorlu başlangıç dönemine ışık tuttu.