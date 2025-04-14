Ediz Hun önceki gün 'Sosyoekonomik Kalkınmada Doğa ve İnsan İlişkileri' konulu konferansa katıldı.

"KOLONOSKOPİ YAPTIRIN"

8 ay önce bir ameliyat geçirdiğini açıklayan 84 yaşındaki oyuncu, sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.

Ediz Hun, "Kendime fazla güvenmekten oldu. 'Bana bir şey olmaz, kalbim sağlam, şekerim yok, spor yapıyorum. Bir şey olmaz' diye düşündüm. Şimdi iyiyim. Aradan 8 ay geçti. Kemoterapi falan oldum. 21 hücrede 5 tane kanser hücresi çıktı. Kabızlık yaşıyorsanız hemen doktora gidin. İnce bağırsak sorunu çıktı. İkinci, üçüncü derece arasında. Çok şükür hepsi gitti. Biyokimyacı olarak söylüyorum kabızlık çekiyorsanız kolonoskopi yaptırın" dedi.

VASİYETİNİ DE AÇIKLADI

Vasiyetini de açıklayan Hun, "Geçen gün eşim Berna'ya söyledim. Bana bir şey olursa bunları ya Alman ya da Avusturya Lisesi'ne vermeniz lâzım. Almanca, İngilizce, Norveçce kitaplar var. Bende neden kalacak ki? Yeni nesiller, onları okur. Bilgi paylaşıldıkça güzeldir" diye konuştu.