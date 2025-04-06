İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Ekrem İmamoğlu'na yönelik operasyonların ardından ülkenin dört bir yanında başlayan protestolarda 301 genç tutuklandı. Aileler, çocuklarının anayasal haklarını kullandıklarını ve demokratik protesto haklarının engellenmemesi gerektiğini vurguladı.

Birçok ünlü isim yaşananlara tepki göstererek tutukluların serbest bırakılması için çağrı yaptı.

"HAK, HUKUK VE ADALETİN YANINDA DURMALIYIZ"

Sanatçı Ediz Hun da Instagram'da tutuklu gençler için yazdı:

"Ülkemizde yaşanan gelişmeleri derin bir hassasiyetle izliyorum. Cumhuriyetimizin aydınlığında, demokratik bir toplumun temel taşlarından biri düşünce ve ifade özgürlüğüdür."

"Gençler, bu ülkenin umudu, yarını ve parlak geleceğidir. Fikirleriyle geleceği şekillendiren gençlerin sesini kesmek, aslında geleceğe engel olmaktır. Gençlerin ifade özgürlüğü güvence altına alınmalı ve tutuklu bulunan gençler derhal serbest bırakılmalıdır."

"Sanatın, sanatçının, gençliğin, ifade özgürlüğünün, adil yargılanmanın, hak, hukuk ve adaletin; en önemlisi de Cumhuriyetimizin yanında durmalıyız."