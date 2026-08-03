Aracında çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara ve aparatı ele geçirilmesiyle gündeme gelmesinin ardından partisinden istifa eden milletvekili Ediz Ün, CHP'ye geri döndü.

Ün, çok sayıda gümrük kaçağı elektronik sigara ve aparatı ele geçirilen aracın başkası tarafından kullanıldığını savundu.

Konuyla ilgili yargılamanın tamamlandığını ifade eden Ün, "Olaydan uzaktan yakından alakam olmadığı ortaya çıktı. Dolayısıyla temiz bir şekilde partime geri dönüp halkımıza hizmet etmeye devam edeceğim" dedi.

Ün'ün katılımıyla CHP'nin Meclis'teki sandalye sayısı 45'e yükseldi, bağımsız milletvekillerinin sayısı 10'a düştü.

MECLİS'TE SANDALYE DAĞILIMI

Meclis’teki sandalye dağılımı şöyle:

AKP: 277

Yeni Parti: 91

DEM Parti: 56

MHP: 46

CHP: 45

İYİ Parti: 29

Yeni Yol Partisi: 20

Bağımsız: 10

HÜDAPAR: 4

TİP: 3

DBP: 2

EMEP: 2

Saadet Partisi: 1

DSP: 1

DP: 1

Ölüm, istifa gibi nedenlerden Meclis’te 592 milletvekili var; sekiz koltuksa boş.