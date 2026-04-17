Yeni sezon için kolları sıvayan Beşiktaş, Juventus forması giyen Kosovalı yıldız Edon Zhegrova'yı gündemine aldı. Teknik Direktör Sergen Yalçın ve Serkan Reçber, sol kanat transferi için Zhegrova'yı listenin birinci sırasına yazdı.

Başkan Serdal Adalı ve yönetim de tüm şartları zorlayacaklarını söyledi. Beşiktaş'ta oynamaya sıcak bakan 27 yaşındaki futbolcunun Juve ile 2030 yılına kadar kontratı var. Bu sezon 21 maçta görev alan Zhegrova'nın piyasa değeri 14 milyon euro. Adalı, Torinolu yöneticilerle yakın zamanda masaya oturacak.