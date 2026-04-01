EDREMİT 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

KAMULAŞTIRMA İLANI

1-2026/16 Esas - Havran, Halılar Mahallesi, Düğdüren Mevkii, 101 ada, 31 parsel ile 19 parselno’sunda kayıtlı taşınmazlar ile ilgili olarak sırasıyla 122,80 m2 irtifak hakkı ile 1.577,36 m2 irtifak hakkı, taşınmaz maliki: AHMET KARABAŞ

2-2026/17 Esas - Havran, Halılar Mahallesi, Düğdüren Mevkii, 101 ada, 22 parsel no’sunda kayıtlı taşınmaz ile ilgili olarak2.902,88 m2 irtifak hakkı, taşınmaz maliki: RAMAZAN GİDER

3-2026/18 Esas - Havran, Halılar Mahallesi, Düğdüren Mevkii, 101 ada, 28 parsel ile 23 parsel no’sunda kayıtlı taşınmazlar ile ilgili olaraksırasıyla 463,01 m2 irtifak hakkı ile 1.074,54 m2 irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: BAYRAM YILMAZ, FATMA YILMAZ

4-2026/19 Esas - Havran, Halılar Mahallesi, Düğdüren Mevkii, 101 ada, 30 parsel no’sunda kayıtlı taşınmaz ile ilgili olarak1.375,35m2 irtifak hakkı ile 132,25 m2 direk yeri mülkiyet hakkı; taşınmaz malikleri: CEMAL ALTINDAĞ, İRFAN ALTINDAĞ, İLHAN ALTINDAĞ, ORHAN ALTINDAĞ, MEHMET ALTINDAĞ, EŞREF DURMAZ, ZEYNEP KARAKAŞ

5-2026/20 Esas - Havran,Halılar Mahallesi, Kalderesi Mevkii, 101 ada, 67 parsel no’sunda kayıtlı taşınmaz ile ilgili olarak 814,19 m2 irtifak hakkı, taşınmaz maliki: MEHMET YILMAZ

6-2026/21 Esas - Havran,Halılar Mahallesi, Kalderesi Mevkii, 101 ada, 69 parsel no’sunda kayıtlı taşınmaz ile ilgili olarak 552,16 m2 irtifak hakkı, taşınmaz malikleri: SANİYE GÜDER, ÜMMÜHAN SEVER, RUKİYE DURMAZ, DURMUŞ GÜDER, HURİYE SÜZER, SÜLEYMAN GÜDER

7-2026/22 Esas - Havran, Halılar Mahallesi, Kalderesi Mevkii, 101 ada, 68 parselno’sundakayıtlı taşınmaz ile ilgili olarak 232,45 m2 irtifak hakkı, taşınmaz maliki: BEHİYE YILMAZ

8-2026/23 Esas - Havran, Büyüksapçı Mahallesi, Yurtyeri Mevkii, 101 ada, 10 parsel no’sunda kayıtlı taşınmaz ile ilgili olarak 2.182,15 m2 irtifak hakkı ile 201,64 m2 direk yeri mülkiyet hakkı, taşınmaz malikleri: AHMET ÇAKIR, HÜSEYİN ÇAKIR, RECEP ÇAKIR, HAVVA ATACAN, ALİ ÇAKIR, İDRİS ÇAKIR

9-2026/24 Esas - Havran, Büyüksapçı Mahallesi, Çardak AlanıMevkii, 101 ada, 518 parsel no’sunda kayıtlı taşınmaz ile ilgili olarak 4.299,15 m2 irtifak hakkı ile 184,96 m2 direk yeri mülkiyet hakkı; taşınmaz maliki: SEVİM SALAR

10-2026/26 Esas - Havran, Büyükşapçı Köyü, Yurtyeri Mevkii, 101 ada, 8 parsel no’sunda kayıtlıtaşınmaz ile ilgili olarak 145,27 m2 irtifakhakkı ile 41,61 m2 pilon yeri mülkiyet hakkı; taşınmaz maliki: HÜSEYİN ÇAKIR

11-2026/27 Esas - Havran, Büyükşapçı Köyü, Yurtyeri Mevkii, 101 ada, 504 parsel no’sunda kayıtlıtaşınmaz ile ilgili olarak 4.609,48 m2 irtifakhakkı ile 95,32 m2 pilon yeri mülkiyet hakkı; taşınmaz malikleri: HÜSEYİN ŞAPDAĞ, NURİYE ERDEM, SEZAİ ŞAPDAĞ, NECDET ŞAPDAĞ

12-2026/28 Esas - Havran, Büyükşapçı Köyü, Kumluyayla Mevkii, 101 ada, 512 parsel no’sunda kayıtlı taşınmaz ile ilgili olarak 2.279,35 m2 irtifakhakkı; taşınmaz malikleri: İSMAİL KAYMAZ, HALİL İBRAHİM KAYMAZ, NURTEN ŞAPDAĞ

13-2026/29 Esas - Havran, Halılar Köyü, Düğdüren Mevkii, 101 ada, 17 parsel no’sunda kayıtlıtaşınmaz ile ilgili olarak 4.308,07 m2 irtifak hakkı ile 148,84 m2 pilon yeri mülkiyet hakkı; taşınmaz maliki: CEMAL YILMAZ

14-2026/30 Esas - Havran, Büyükşapçı Köyü, Çardakalanı Mevkii, 101 ada, 514 parsel no’sunda kayıtlı taşınmaz ile ilgili olarak 982,89 m2 irtifakhakkı; taşınmaz maliki: MUSTAFA GÜNGÖRMÜŞ

15-2026/31 Esas - Havran, Büyükşapçı Köyü, Yurtyeri Mevkii, 101 ada, 520 parsel no’sunda kayıtlıtaşınmaz ile ilgili olarak 5.944,35 m2 irtifakhakkı ile 157,49 m2 pilon yeri mülkiyet hakkı; taşınmaz maliki: ALİ ÇAKIR

16-2026/32 Esas - Havran, Büyükşapçı Köyü, Çardakalanı Mevkii, 101 ada, 516 parsel no’sunda kayıtlıtaşınmaz ile ilgili olarak 6.360,97 m2 irtifakhakkı ile 132,25 m2 pilon yeri mülkiyet hakkı; taşınmaz malikleri: CEVDET ŞENTÜRK, TANJU ŞENTÜRK, MEHMET ALİ ŞENTÜRK

17-2026/33 Esas - Havran, Büyükşapçı Köyü, Çardakalanı Mevkii, 101 ada, 522 parsel no’sunda kayıtlıtaşınmaz ile ilgili olarak 1.459,87 m2 irtifakhakkı; taşınmaz maliki: MEHMET SAİT ÖZELÇİ

18-2026/34 Esas - Havran,Büyükşapçı Köyü, Yurtyeri Mevkii, 101 ada, 12 parsel no’sunda kayıtlıtaşınmaz ile ilgili olarak 3.135,64 m2 irtifakhakkı ile 56,40 m2 pilon yeri mülkiyet hakkı; taşınmaz malikleri: GÜLBEDEN ÖZTÜRK, KADRİYE ATACAN, FİKRİYE ÇAYKARA

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZLARIN

BULUNDUĞU YER : BALIKESİR İLİ, HAVRAN İLÇESİ, HALILAR MAH/KÖY, BÜYÜKŞAPÇI MAH/KÖY

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN

İDARENİN ADI : TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

Türkiye Elektrik İletim AŞ Genel Müdürlüğünün yatırım programında tesis edilecek olan 154 kV ARMUTÇUK RES-TM ŞAPDAĞI RES TM Enerji İletim Hattı güzergahına isabet eden ili, ilçesi, köyü, parsel numarası, malikleri ve kamulaştırmaya ilişkin özet bilgileri yukarıda belirtilen taşınmazlar ile ilgili olarak, TEİAŞ Genel Müdürlüğü Yönetim Kurulu’nun 06/12/2023 tarih ve 36-5 sayılı kararı ile kamu yararı kararı alınmış, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı'nın 14/12/2023 tarih ve 228502 sayılı kararı ile kamu yararı kararı onaylanmış olup anılan taşınmazlar üzerindeki irtifak, mülkiyet ve/veya pilon yeri hakkı için Kuruluş kıymet takdiri komisyonunca kamulaştırma bedellerinin takdir edildiği, davalı/davalılara pazarlığa çağrı bildirimi gönderildiği, davalı/davalıların pazarlık çağrısına icabet etmemiş oldukları, buna dair tutanak tutulduğu, bu sebeple anılan Yasa’nın değişik 10. maddesi gereğince, kamulaştırma bedelinin tespiti ile enerji nakil hattı pilon yeri mülkiyet kamulaştırması ve irtifak hakkının teşekkülleri adına tapuya tescili istemi ile bu dava açılmıştır.

"a) Kamulaştırmayı yapan idare; TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ,

b) Tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı İdari Yargıda İptal ve maddi hatalara karşı da Adli Yargıda düzeltim davası açabilecekleri, açılacak davada husumetin TÜRKİYE ELEKTRİK İLETİM AŞ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltileceği,

c) 4650 s.d 2942 Sayılı Yasanın 14.maddesinde gösterilen yukarıdaki süreler içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari Yargıda iptal davası açtıkları ve yürütmenin durdurulması kararı aldıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedeli üzerinden taşınmaz malın kamulaştırma yapan idare adına tescil edileceği,

d) Mahkemece tespit edilen kamulaştırma bedelinin hak sahibi adına; Vakıfbank Edremit Şubesine yatırılacağı,

e) Konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerinizi tebliğ (ilan) tarihinden itibaren 10 gün içinde Mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri 4650 s.d. 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununun 10.maddesi gereğince 3.kişilere İLANEN tebliğ olunur." 18.03.2026

