Kaza, Ülkü Yolu Caddesi’nde meydana geldi. Tayfun B. (22) yönetimindeki 34 CDV 155 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak devrildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrollerde araçta yolcu olarak bulunan İrem İçke’nin (23) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralanan sürücü Tayfun B. ile Sinem İ. (21) ve Adil Güngör A. (22), olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla Edremit Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Hayatını kaybeden İrem İçke’nin cenazesi ise olay yerindeki incelemelerin ardından aynı hastanenin morguna götürüldü.

