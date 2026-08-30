Balıkesir'nin Edremit ilçesinde çıkan yangın ormanlık alana sıçradı.

"4 UÇAK VE 2 HELİKOPTER DESTEK VERİYOR"

Yangının söndürülmesi için havadan ve karadan büyük bir operasyon başlatıldı. 4 uçak ve 2 helikopter yangın bölgesine havadan destek verirken, Edremit Orman İşletme Müdürlüğü’ne bağlı çok sayıda arazöz ve yer ekibi de sahada görev yapıyor.

Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, yangının araziden ormana geçişini engellemek için önlemler alıyor. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürerken, bölgede güvenlik önlemleri de artırıldı.

Yangınla mücadele için sevk edilen ekipler, yangının yayılmasını engellemek için aralıksız çalışıyor. Yangının çıktığı bölgede güvenlik önlemleri alınıyor.