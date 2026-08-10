Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve 19 belediye meclisi üyesi, Cumhuriyet Halk Partisi'nden istifa ederek Yeni Parti'ye katıldı.

Parti Edremit İlçe Başkanlığı'nda düzenlenen törene, YENİ Parti Edremit İlçe Başkanı Emin Yalçıntaş, Kadın Kolları Başkanı Songül Toplamaoğlu, parti yöneticileri ve çok sayıda partili katıldı.

Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, konuşmasında Cumhuriyet Halk Partisi'nin kendi partileri olduğunu, kurumsal bir çatışma olmadıklarını belirtti.

'SEÇMENİMİZİN SESİNE KULAK VERDİK'

Ertaş, "Maalesef ne acıdır ki Atatürk'ün emanetine edilen ihanetler bu zor günleri yaşamamıza sebep oldu. Birlikte yol aldığımız, daha doğrusu iktidar yolunda yol aldığımız arkadaşlarımızla birlikte halkın sesine, toplumun sesine, seçmenimizin sesine kulak vererek böyle bir yol ayrımı yaşadık" diye konuştu.

Ertaş, iktidar yolunda birçok milletvekili ve genel başkanla birlikte Yeni Parti'yi kurduklarını anlattı.

Ertaş, 19 meclis üyesiyle birlikte üyelik formlarını imzalayarak Yeni Parti'nin üyesi olmanın gururunu yaşadıklarını belirtti.