Ülke genelinde etkili olan tarihi buz fırtınası, enerji altyapısında ağır hasara yol açtı. Şiddetli rüzgar ve aşırı buzlanma nedeniyle devrilen elektrik direkleri ve kopan hatlar sonucunda, başta kuzey ve doğu eyaletleri olmak üzere 800 binden fazla hane ve iş yeri elektriksiz kaldı.

Enerji takip platformlarından alınan verilere göre, kesintilerin en yoğun yaşandığı bölgeler şunlar:

Kuzeydoğu Eyaletleri: New York, New Jersey ve Pennsylvania'da buz yüküne dayanamayan ağaçların hatlar üzerine devrilmesi sonucu geniş çaplı kesintiler yaşanıyor.

Güney Hattı: Teksas ve Virginia gibi kış şartlarına daha az hazırlıklı olan eyaletlerde, trafo patlamaları ve hat kopmaları hayatı felç etti.

ONARIM ÇALIŞMASI DONDURUCU SOĞUKTA SÜRÜYOR

Eyalet valilikleri ve elektrik dağıtım şirketleri, binlerce teknisyeni sahaya sürdü. Ancak sıcaklıkların -40 derecelere kadar düştüğü dondurucu soğuklar ve kapanan yollar, onarım çalışmalarını güçleştiriyor. Yetkililer, bazı bölgelerde elektriğin geri verilmesinin günler sürebileceği konusunda vatandaşları uyardı.

Isınma sistemlerinin elektrikle çalıştığı bölgelerde, kesintiler "hayati risk" boyutuna ulaştı. Birçok şehirde elektriksiz kalan vatandaşlar için jeneratörlü "Isınma Merkezleri" kurulurken, yerel yönetimler halka evde jeneratör kullanımı sırasında karbonmonoksit zehirlenmelerine karşı dikkatli olmaları çağrısında bulundu.