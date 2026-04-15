SMS Grup Efeler Ligi play-off serisi 1-4 etabı ikinci maçında Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank'ı 3-0 yenerek seride 2-0 öne geçti ve finale yükseldi.
Sarı-kırmızılılar, Spor Toto'yu eleyen Ziraat Bankkart ile finalde şampiyonluk mücadelesi verecek.
Setler: 25-17, 25-18, 25-22
Süre: 82 dakika (24, 27, 31)
SMS Grup Efeler Ligi final serisinde maç programı şu şekilde:
- maç: 21 Nisan Salı - 19.00
- maç: 24 Nisan Cuma - 19.00
- maç: 27 Nisan Pazartesi - 19.00
- maç (gerekirse): 30 Nisan Perşembe - 19.00
- maç (gerekirse): 4 Mayıs Pazartesi - 19.00