Üçüncü ve son etap karşılaşmalarını başkent Belgrad'daki Belgrad Arena'da oynayacak milliler, Sırbistan ile TSİ 21.00'de karşılaşacak.

İkinci etap sonunda Türkiye 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 14 puanla 7. sırada yer alırken, Sırbistan ise 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 12 puanla 11. basamakta bulunuyor.

İLK GALİBİYET İÇİN PARKEDE

VNL tarihinde Sırbistan ile oynadığı iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlılar, yarın ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.

A Milli Takım, normal sezonu ilk 7 içinde tamamlaması halinde ev sahibi Çin'in doğrudan katılacağı final etabına tarihinde ilk kez yükselecek.

Ay-yıldızlı ekip, üçüncü hafta müsabakalarında ayrıca Ukrayna, Slovenya ve İran ile karşılaşacak.

İŞTE ÜÇÜNCÜ ETAP KADROSU VE PROGRAMI

Türkiye'nin üçüncü etap kadrosu ve maç programı (TSİ) şöyle:

Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin, Ömercan Burak Karahan

Pasör çaprazları: Adis Lagumdžija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz

Smaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdžija

Orta oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic, Ertuğrul Gazi Metin

Liberolar: Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın

Yarın:

21.00 Sırbistan-Türkiye

17 Temmuz Cuma:

17.30 Türkiye-Ukrayna

18 Temmuz Cumartesi:

17.30 Türkiye-Slovenya

19 Temmuz Pazar:

14.00 Türkiye-İran