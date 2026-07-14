Üçüncü ve son etap karşılaşmalarını başkent Belgrad'daki Belgrad Arena'da oynayacak milliler, Sırbistan ile TSİ 21.00'de karşılaşacak.
İkinci etap sonunda Türkiye 5 galibiyet, 3 mağlubiyet ve 14 puanla 7. sırada yer alırken, Sırbistan ise 4 galibiyet, 4 mağlubiyet ve 12 puanla 11. basamakta bulunuyor.
İLK GALİBİYET İÇİN PARKEDE
VNL tarihinde Sırbistan ile oynadığı iki karşılaşmadan da mağlubiyetle ayrılan ay-yıldızlılar, yarın ilk galibiyetini almak için sahaya çıkacak.
A Milli Takım, normal sezonu ilk 7 içinde tamamlaması halinde ev sahibi Çin'in doğrudan katılacağı final etabına tarihinde ilk kez yükselecek.
Ay-yıldızlı ekip, üçüncü hafta müsabakalarında ayrıca Ukrayna, Slovenya ve İran ile karşılaşacak.
İŞTE ÜÇÜNCÜ ETAP KADROSU VE PROGRAMI
Türkiye'nin üçüncü etap kadrosu ve maç programı (TSİ) şöyle:
Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin, Ömercan Burak Karahan
Pasör çaprazları: Adis Lagumdžija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz
Smaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdžija
Orta oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic, Ertuğrul Gazi Metin
Liberolar: Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın
Yarın:
21.00 Sırbistan-Türkiye
17 Temmuz Cuma:
17.30 Türkiye-Ukrayna
18 Temmuz Cumartesi:
17.30 Türkiye-Slovenya
19 Temmuz Pazar:
14.00 Türkiye-İran