Hakimler ve Savcılar Kurulu’nun (HSK) adli ve idari yargıya ilişkin yaz kararnamesi dün yayımlandı. Kararname kapsamında adli yargıdan 3 bin 698, idari yargıdan ise 338 olmak üzere toplamda 4 bin 36 hakim ve savcının görev yerlerinde değişiklik yapıldı.

Bu kapsamda görev yeri değişen isimlerden biri de, hem Sinan Ateş cinayeti hem de Ayhan Bora Kaplan suç örgütü davasına bakan Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Mehmet Güven oldu. Güven, artık Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Savcısı olarak görev yapacak.

‘KENDİNİZCE ÖNEMLİ OLABİLİR’ SÖZLERİYLE TEPKİ ÇEKMİŞTİ

Sinan Ateş cinayetine ilişkin 2 Temmuz 2024 tarihli duruşmada salonda tansiyon yükselmişti. Yaşanan gerginlik üzerine MYP Genel Başkanı Remzi Çayır, mahkeme başkanına yüksek sesle eleştiriler yöneltmiş, Güven ise tepkilere “Madem davayı bu kadar sahiplendin, sen de dışarı çık” diyerek karşılık vermişti. Aynı duruşmada avukatlara da uyarılarda bulunan Güven’in “Kendinizce sorduğunuz soruların önemli olduğunu düşünebilirsiniz. Davayı etkileyeceğini düşünebilirsiniz ama yargı adına karar verecek olan benim” şeklindeki çıkışı da çokça konuşulmuştu.

SANIKLA GEÇEN ‘EFENDİM BİR TANEM’ DİYALOĞU TARTIŞMA YARATMIŞTI

Cumhuriyet'in haberine göre, Ayhan Bora Kaplan’ın yargılandığı davanın 16 Nisan 2024 tarihli duruşmasında, Kaplan’ın Güven’e hitaben “Efendim bir tanem” şeklinde cevap vermesi basına yansımış ve yoğun tepki toplamıştı.

Kaplan, bu ifadenin yanlışlıkla ağzından çıktığını belirterek 23 Mayıs’taki duruşmada özür dilemişti. Güven ise bu açıklamaya, “Biz kimin ne söylediğini anlarız. Terbiyesizlik olduğunu anlasak gereğini yaparız” diyerek yanıt vermişti.

GİZLİ TANIKTAN CİDDİ SUÇLAMALAR

Kaplan davasında, “M7” kod adıyla bilinen firari gizli tanık Serdar Sertçelik’in iddiaları da dikkat çekmişti. Sertçelik, 21 Mayıs 2024 tarihli duruşma öncesinde sosyal medyada yayımladığı videoda, Mahkeme Başkanı Güven’in, Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’nde görevli bazı polis yetkilileriyle birlikte hareket ettiğini öne sürmüştü. “Emniyette ne söyleniyorsa mahkeme de o yönde karar veriyor. Türkiye’ye dönmüyorum çünkü adil bir yargılanma ortamı yok” diyen Sertçelik’in bu sözleri kamuoyunda yankı bulmuştu.

WHATSAPP YAZIŞMALARI ORTAYA ÇIKMIŞTI

Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından değerlendirilen WhatsApp yazışmaları da davanın seyrini etkileyen unsurlar arasında yer aldı. Yazışmalarda, Mehmet Güven’in davada yargılanan sanıklar aleyhine emniyet birimleriyle iş birliği yaparak delil topladığına dair izler bulunuyordu. Kayıtlarda, müzekkerelerin önce WhatsApp üzerinden emniyete iletildiği, ardından resmi yollardan gönderildiği görüldü. Yine aynı yazışmalarda Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik’in, Güven’e araç tahsis ettiği bilgisi de yer aldı.

Konuşmalardan bazıları şöyleydi:

Demircan: “Sayın müdürümüz araç gönderecekti size ama sayın başkanım. Bu konuyla ilgili bir emriniz var mı?”

Güven: “Akşam korumamı aramış arkadaşlar. Ulaştırma şubeden bir araç tahsis edilecekmiş. Olur dedim. Müdür beye teşekkürlerimi iletin lütfen sağ olsun var olsun.”

Demircan: “Sağ olun sayın başkanım. İl emniyet müdür yardımcımız Murat Çelik müdürümüzün de size bol bol selamları var. En kısa zamanda sizi ziyaret etmek istiyoruz.”

Güven: “İnşallah görüşürüz. Ben de isterim. Hepsine ayrı ayrı selamlarımı iletin. Allah kolaylık versin, hepinizi korusun.”

REDDİ HAKİM TALEPLERİ REDDEDİLDİ

Tüm bu gelişmelerin ardından sanık avukatları, mahkeme başkanının reddini talep etti ancak bu talepler yargı tarafından kabul edilmedi. Öte yandan HSK kararnamesiyle Türkiye genelinde 24 ilin başsavcısının da görev yerinin değiştirildiği duyuruldu.