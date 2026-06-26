Her yıl haziran ayının son günleri yaklaştığında, Avrupa’da ve geleneksel tarım topluluklarında kulaktan kulağa yayılan meşhur inanış yeniden gündeme gelir: "Yedi Uyuyanlar Günü'nde hava nasılsa, sonraki yedi hafta boyunca (yaklaşık 50 gün) tam olarak öyle kalır."

Peki, resmi olarak 27 Haziran'da kutlanan bu gizemli günün ardındaki gerçek hikaye ne?

Kökeni Efesli 7 kardeşe dayanıyor

Adı duyulduğunda akla ilk olarak kış uykusuna yatan sevimli "uyku faresi" gelse de, bu özel günün hayvanlar alemiyle hiçbir ilgisi yok. Günün ismi, köklü bir Hristiyan ve İslam mitolojisi ortak mirası olan "Yedi Uyuyanlar" (Eshâb-ı Kehf) efsanesine dayanıyor.

Efsaneye göre, MS 251 yılında Roma İmparatoru Decius'un zulmünden kaçan 7 inançlı kardeş, Efes yakınlarında bir mağaraya sığınır. Peşlerinden gelen askerler, kardeşleri cezalandırmak için mağaranın girişini canlı canlı taş duvarla örer. İnanca göre bu mağarada yüzyıllarca süren derin bir uykuya dalan kardeşler, yaklaşık 200 yıl sonra, 27 Haziran 446'da mucizevi bir şekilde uyanarak hayata geri dönerler. Katolik Kilisesi bu günü resmi bir bayram ilan eder.

Aslında 27 Haziran değilmiş!

Yedi Uyuyanlar Günü'nü bir hava tahmini kılavuzu olarak kullananların düştüğü en büyük tuzak, tarihsel bir takvim hilesinde saklı. Bu hava durumu kuralı, ilk kez 6. yüzyılda (Orta Çağ'da) yazılı kayıtlara geçmişti, ancak 1582 yılında Papa XIII. Gregory, bugün kullandığımız Gregoryen takvimini tanıttığında, zamanı eşitlemek için takvimden tam 10 gün birden atlandı.

Bu matematiksel zorunluluk, meteorolojik açıdan kritik olan dönemin aslında 27 Haziran değil, temmuz ayının başı (yaklaşık 8 Temmuz civarı) olduğunu gösteriyor. Yani her yıl 27 Haziran'daki hava durumuna bakarak 7 haftalık yaz tahmini yapanlar, takvimsel olarak büyük bir yanılgıya düşüyor.

Meteorologlar ne diyor?

Peki, bilim insanları bu asırlık halk kehanetini tamamen reddediyor mu? Cevap şaşırtıcı şekilde: Hayır. Meteoroloji uzmanlarına göre, haziran sonu ile temmuz başı arasındaki atmosferik koşullar, yazın geri kalanının nasıl geçeceğine dair çok güçlü bilimsel ipuçları barındırıyor.

Bu durumun arkasında, yeryüzünden yaklaşık 10 kilometre yükseklikte esen ve hava sistemlerini yönlendiren güçlü bir rüzgar bandı olan Jet Akımı (Jet Stream) yatıyor. Jet akımı tam da bu dönemde yaz konumunu alıyor ve haftalarca aynı pozisyonda çakılı kalıyor:

Eğer kuzeyde konumlanırsa: Yüksek basınç sistemleri devreye giriyor; yaz ayları güneşli, sıcak ve kurak geçiyor.

Eğer güneyde konumlanırsa: Atlantik'ten gelen alçak basınç dalgaları önü kesilmeden ülkelere ulaşıyor; yaz ayları yağmurlu ve serin geçiyor.

Bu atmosferik kuralın doğruluk payı bölgeye göre değişiyor. Avrupa hava tahmin merkezlerine göre, Almanya’nın güneyinde ve Alplerin eteklerinde bu yöntemin başarı oranı %60 ila %70 arasındayken, Münih gibi bazı mikroklimalarda %80 doğruluk payına ulaşıyor. Kuzey bölgelerde ise bu oran %55 seviyelerine geriliyor.

2026 yazı nasıl geçecek?

Avrupa Orta Vadeli Hava Tahminleri Merkezi (ECMWF) verilerine göre, içinde bulunduğumuz haziran ayı genel olarak mevsim normallerinin üzerinde sıcaklıklarla kapanış yapıyor. 22-28 Haziran haftasındaki aşırı sıcak ve ortalama yağış trendinin, yaz ortasına kadar kararlı bir şekilde devam edip etmeyeceği ise Jet Akımı'nın temmuz başındaki nihai konumlanmasıyla resmen kesinleşecek.