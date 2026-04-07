Georgia'daki Augusta Ulusal Golf Kulübü'nün kapılarından girmek için binlerce kişi yıllardır çekiliş bekliyor. Bilet bulma şansı %1'in altında. Ama kulübün 1950'lerden beri aynı tarifle servis ettiği efsane yumurta salatası sandviçi, artık mutfağınıza giriyor.

Sadece 5 malzeme. Maydanoz yok, dereotu yok. Şeflerin "mükemmel denge" dediği sadelik. Kremamsı dokusu, limonun ferahlığı: 70 yıldır kimseyi üzmedi.

MALZEMELER

• 6 adet haşlanmış yumurta (büyük boy)

• 1/2 su bardağı mayonez

• 1 çay kaşığı hardalı

• 1 çay kaşığı limon rendesi (yarım limondan)

• 1/2 çay kaşığı tuz

• 8 dilim beyaz sandviç ekmeği

YAPILIŞI

ADIM 1: Sarıları ezin

6 yumurtayı boylamasına ikiye kesin. Sarıları bir kaseye alın, çatalla un gibi olana kadar ezin.

ADIM 2: Sosu hazırlayın

Ezilmiş sarıların üzerine mayonez, Dijon hardalı, limon rendesi ve tuz ekleyin. Kremamsı bir kıvam alana kadar karıştırın.

ADIM 3: Beyazları katın

Yumurta beyazlarını küçük küpler halinde doğrayın. Sarılı karışıma ekleyip nazikçe karıştırın. Tuzunu tadıp ayarlayın.

ADIM 4: Servis

4 dilim beyaz ekmek üzerine eşit miktarda yayın. Üzerine 4 dilim daha kapatıp, ortadan kesin. Yeşil kağıt sarmak şart değil ama önerilir.

PRATİK BİLGİLER

✓ 2 gün önceden hazırlanabilir

✓ Sandviçleri son anda kurun

✓ Dondurulması önerilmez