A Milli Erkek Basketbol Takımı'nı 2010 Dünya Şampiyonası'nda gümüş madalyaya taşıyan efsane antrenör Bogdan Tanjevic, bu kez spor başarılarıyla değil, yaşadığı hukuki süreçle gündeme geldi. Tarafı olmadığı bir icra dosyası kapsamında banka hesapları ve mal varlığına haciz konulan Tanjevic, usulsüz tebligat gerekçesiyle mahkemeye başvurdu. Mahkeme, yapılan inceleme sonucunda tebligat işlemlerinin hukuka aykırı olduğuna karar verdi.

TARAFI OLMADIĞI İCRA DOSYASINDA HACİZ ŞOKU

Sabah'ın haberine göre; İcra dosyasının herhangi bir tarafı olmamasına rağmen deneyimli çalıştırıcı adına haciz ihbarnameleri düzenlendi.

Yıllardır İtalya'nın Trieste kentinde yaşayan Tanjevic'e gönderilmek istenen tebligatlar ise nüfus kayıtlarında yer alan İstanbul'daki adrese çıkarıldı. Tebligat görevlisinin adrese yaptığı ilk ziyaretlerde kimseye ulaşılamadığı için evraklar teslim edilemedi ve ilk tebligatlar iade edildi.

MUHTARA BIRAKILAN İHBARNAME TARTIŞMA YARATTI

Bunun ardından haciz ihbarnameleri mahalle muhtarına bırakıldı, adrese haber kâğıdı yapıştırıldı ve tebligatın yapıldığı kabul edilerek icra işlemleri sürdürüldü. Tanjevic ise banka hesapları ve mal varlığına haciz uygulanmasının ardından süreçten haberdar oldu.

Gelişmenin ardından harekete geçen Tanjevic'in avukatı Dr. Candaş Gürol, müvekkilinin uzun süredir Türkiye'de sürekli ikamet etmediğini, bu nedenle icra takibinden haberdar olmasının mümkün olmadığını belirterek tebligat işlemlerinin usulsüz olduğu gerekçesiyle dava açtı.

MAHKEME TEBLİGATI USULSÜZ BULDU

Dosyayı inceleyen Diyarbakır 1. İcra Hukuk Mahkemesi, tebligat sürecindeki işlemleri ayrıntılı şekilde değerlendirdi. Mahkeme, tebligatı gerçekleştiren görevlinin adreste yaptığı araştırmayı ve görüştüğü kişilerin beyanlarını yasal usullere uygun biçimde tutanağa geçirmediğini tespit etti.

Mahkeme ayrıca, ilk tebligat işlemleri usule uygun yapılmadığı için daha sonra muhtara bırakılan ve kapıya haber kâğıdı yapıştırılarak gerçekleştirilen tebligatların da hukuken geçerli sayılamayacağına hükmetti. Bu kapsamda Tanjevic hakkında uygulanan hacizlerin kaldırılmasına ve icra takibinin durdurulmasına karar verildi.

Dava sürecinde Tanjevic'in Türkiye'ye giriş ve çıkış kayıtları da incelendi. Emniyet kayıtlarına göre deneyimli antrenörün Türkiye'de sürekli ikamet etmediği, ülkeye yalnızca kısa süreli ziyaretler gerçekleştirdiği belirlendi. Bu tespit de mahkemenin usulsüz tebligat değerlendirmesinde dikkate alınan unsurlar arasında yer aldı.