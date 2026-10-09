Michael Jackson'ın 1983 yılında yayımlanan Thriller klibinde giydiği siyah-kırmızı deri ceket, aralık ayında açık artırmaya çıkarılacak. 10 milyon doların üzerinde bir fiyata alıcı bulması beklenen ikonik parçanın, müzik hatıra eşyaları alanında yeni bir rekora imza atabileceği değerlendiriliyor.

REKOR FİYATA SATILMASI BEKLENİYOR

Dana derisinden üretilen ceket, Los Angeles'taki Julien's Müzayede Evi tarafından düzenlenecek açık artırmada satışa sunulacak. Ceket, 2011 yılında 1,8 milyon dolara satılmıştı. Yeni satışta, David Gilmour'un gitarı için ödenen 14,55 milyon dolarlık rekorun geride bırakılması ihtimaller arasında yer alıyor.

CEKETİN BİR BENZERİ MÜZEDE SERGİLENİYOR

Thriller klibi için iki ayrı ceket hazırlandı. Satışa çıkarılacak parça, kostüm tasarımcısı Deborah Nadoolman Landis tarafından Jackson'ın sahne görünümünü öne çıkarmak amacıyla tasarlandı. Diğer ceket ise klipteki zombi sahneleri için yırtılıp eskitildi. Bu parça, Jackson ailesinin elinde bulunuyor ve Rock and Roll Hall of Fame Müzesi'nde sergileniyor.

ÜZERİNDE MICHAEL JACKSON'IN İMZASI VAR

Jackson, orijinal ceketi sonraki turnelerde yeniden tasarlanabilmesi için kostüm tasarımcıları Dennis Tompkins ve Michael Bush'a götürdü. Tasarımcılar cekete zarar vermeden kalıbını çıkarmayı başardı. Jackson da teşekkür etmek amacıyla ceketi onlara hediye etti.

Ceketin iç astarında “Bush ve Dennis'e sevgilerimle Michael Jackson”, kılıfında ise “Sevgilerimle Michael Jackson” ifadeleri yer alıyor.

AÇIK ARTIRMA ÖNCESİ SERGİLENECEK

İkonik ceket, aralık ayındaki açık artırma öncesinde uluslararası bir sergi turuna çıkarıldı. Los Angeles'ta başlayan serginin 9-12 Ekim tarihlerinde Japonya'nın Osaka kentinde, kasım ayında ise Abu Dabi'de ziyaretçilerle buluşması planlanıyor. Açık artırma, 8 ve 9 Aralık'ta Los Angeles'ta gerçekleştirilecek.

Jackson'ın Thriller klibinde ve provalarında giydiği siyah deri mokasen ayakkabılar da satışa sunulacak. Ayakkabıların 30 bin ila 50 bin dolar arasında alıcı bulması bekleniyor.