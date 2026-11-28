ABD'de indirim kampanyalarının yoğunlaştığı Efsane Cuma'da (Black Friday) çevrim içi harcamalar 13,1 milyar dolara ulaştı. Adobe Analytics'in verilerine göre bu tutar, geçen yılın aynı gününe kıyasla yüzde 11 artışa işaret etti.

Şükran Günü'nde yapılan çevrim içi harcamalar ise 7,1 milyar dolar olarak kaydedildi.

MAĞAZALARDA 2022'DEN BU YANA EN GÜÇLÜ ARTIŞ

Mastercard SpendingPulse verilerine göre ABD'de benzin ve otomobil satışları hariç perakende satışlar, Efsane Cuma'da geçen yılın aynı gününe göre yüzde 5,8 arttı. Tüketicilerin teknoloji ürünlerine yöneldiği günde elektronik ve yazılım ürünlerine yönelik harcamalar yıllık bazda yüzde 7,9 yükseldi.

Şükran Günü'nde ülkenin bazı bölgelerinde etkili olan fırtınalı hava koşullarına rağmen tüketiciler alışverişlerini sürdürdü. Efsane Cuma'da mağaza içi harcamalar yüzde 3,8 artarak 2022'den bu yana en güçlü yükselişi gösterdi.

Mastercard Ekonomi Enstitüsü Başekonomisti Michelle Meyer, verilerin tüketicilerin harcama yapmaya istekli olmaya devam ettiğini gösterdiğini belirtti. Meyer, tüketicilerin harcamalarını nerede, ne zaman ve nasıl yapacakları konusunda ise daha seçici davrandığını ifade etti.

ABD'de kasım ayının dördüncü perşembesi kutlanan Şükran Günü ile başlayan alışveriş dönemi; Efsane Cuma, Küçük İşletmeler Cumartesisi ve Siber Pazartesi ile devam ediyor. Bu dönem, Noel ve yılbaşı tatillerini de kapsayan daha geniş tüketim sezonunun bir parçasını oluşturuyor.