Yaz transfer dönemindeki suskunluğunu Jhon Duran'ın imzasıyla bozan Fenerbahçe, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla dikkat çekti.
Yeni transferi için Kurtlar Vadisi temalı bir video paylaşan Kanarya, ünlü oyuncu Kurtuluş Şakirağaoğlu'na da yer verdi.
Efsane dizi Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz karakterlerinden Duran Emmi'yi canlandıran Kurtuluş Şakirağaoğlu, videoda Jhon Duran'ı görüntülü olarak aradı.
'JHON DURAN GELDİ DEYİVERSİNLER'
Şakirağaoğlu'nun Duran'a "Güzel ülkemize hoş geldin Duran yeğenim. Sırtında çubuklu forma, koca İstanbul sana emanet. Jhon Duran geldi deyiversinler" ifadelerini kullandığı duyuldu.
Duran ise usta sanatçıya, "Sağ ol emmi" şeklinde yanıt verdi.
Öte yandan videoda duvarda yer alan fotoğraflarda Duran Emmi karakteri ve Jhon Duran'ın vesikalık fotoğraflarının olduğu görüldü.
Jhon Duran isminde bir beyefendi geldi. pic.twitter.com/SV9AMhn5a1— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) July 8, 2025