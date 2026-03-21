Dünyaca ünlü Buffy the Vampire Slayer dizisinde Xander karakterine hayat veren Nicholas Brendon, 54 yaşında yaşamını yitirdi. Ünlü oyuncunun uykusunda, doğal nedenlerle hayatını kaybettiği açıklandı.

Ailesi tarafından yapılan açıklamada, Brendon’ın uykusunda ve doğal nedenlerle yaşamını yitirdiği bildirildi. Açıklamada, “Kardeşimiz ve oğlumuz Nicholas Brendon’ın vefatını derin bir üzüntüyle paylaşıyoruz” ifadelerine yer verildi.

SON YILLARDA SANATA YÖNELMİŞTİ

Ailesi, oyuncunun son yıllarda resim ve sanata büyük ilgi duyduğunu belirterek, “Nicky, yeteneğini ailesi, arkadaşları ve hayranlarıyla paylaşmayı seviyordu. Tutkulu, hassas ve üretmeye bağlı bir insandı” dedi.

Açıklamada ayrıca Brendon’ın geçmişte bazı zorluklar yaşadığı ancak tedavi gördüğü ve geleceğe umutla baktığı da vurgulandı.

KARİYERİNDE UNUTULMAZ ROL

1997-2003 yılları arasında yayınlanan Buffy the Vampire Slayer dizisinde Xander Harris karakteriyle geniş kitlelere ulaşan Brendon, Sarah Michelle Gellar, Alyson Hannigan ve David Boreanaz gibi isimlerle birlikte rol aldı.

Oyuncu ayrıca Coherence başta olmak üzere çeşitli film ve dizilerde de izleyici karşısına çıktı. Criminal Minds dizisinde canlandırdığı Kevin Lynch karakteri de dikkat çeken performansları arasında yer aldı.

DEPRESYON VE BAĞIMLILIKLA MÜCADELE ETTİ

Brendon, kariyerinin ilerleyen dönemlerinde depresyon ve bağımlılıkla mücadele ettiğini açıkça dile getirmişti. Birden fazla kez rehabilitasyon süreci yaşayan oyuncunun, hayatının son döneminde tedavi altında olduğu öğrenildi.