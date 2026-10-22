Subaru, Avrupa’da benzinli modellerini kademeli olarak satıştan kaldırmaya hazırlanıyor. Japon üretici, içten yanmalı motorlu araç satışlarını 2027 sonuna kadar durdurmayı ve 2028’den itibaren Avrupa Birliği pazarında yalnızca tamamen elektrikli modellerle yer almayı planlıyor.

Avrupa’da yılda yaklaşık 23 bin araç satan ve yüzde 0,2 pazar payına sahip olan markanın dönüşümü, boxer motorlarının da bu pazardaki dönemini sona erdirecek.

OUTBACK İÇİN TAKVİM 2026 SONU

Dönüşümün ilk aşamasında Outback modelinin Avrupa’daki satışları 2026 sonunda sona erecek. Impreza, Crosstrek ve Forester modellerinin de 2027 yılına kadar Avrupa pazarından çekilmesi planlanıyor.

Markanın 2028’den itibaren AB pazarında sunmayı hedeflediği üç elektrikli model Solterra, E-Outback ve Uncharted olacak. E-Outback, ABD pazarında Trailseeker adıyla satılıyor.

Toyota ile ortak geliştirilen bu modeller, sırasıyla Toyota bZ4X, bZ4X Touring ve C-HR+ modellerinin elektrikli platformlarını temel alıyor.

EMİSYON VE GÜVENLİK DÜZENLEMELERİ ETKİLİ

Subaru’nun strateji değişikliğinde AB’nin filo emisyon sınırları ve araç güvenliğine ilişkin düzenlemeleri etkili oluyor. Haberde, 2025-2034 döneminde yeni binek araç filosunun kilometre başına ortalama 93,6 gram CO₂ emisyonu hedefini karşılaması gerektiği aktarılıyor.

Ayrıca 7 Temmuz 2026 itibarıyla yeni binek ve hafif ticari araçlarda gelişmiş sürücü dikkat dağınıklığı uyarısı ve gelişmiş acil frenleme sistemleri gibi güvenlik özellikleri zorunlu hale geldi.

KENDİ ELEKTRİKLİ ALTYAPISINI GELİŞTİRMEYİ HEDEFLİYOR

Subaru, Toyota ile geliştirilen modellerin ardından gelecekteki elektrikli araçlarında kendi geliştirdiği altyapıya geçmeyi planlıyor.

Yeni nesil platformun, şirketin tasarladığı batarya paketi ve elektrik motorunun yanı sıra uzaktan kablosuz yazılım güncellemelerini destekleyen entegre kontrol ünitesinden oluşması öngörülüyor.