Kariyerini 41 yaşında 2011-12 sezonunda HJK Helsinki'de sonlandıran Jari Litmanen, 55 yaşında sahalara geri dönme kararı aldı. Efsane 10 numara, Estonya ekiplerinden Kalev Talinn III ile el sıkıştı.

OĞLUYLA AYNI TAKIMDA TER DÖKECEK

Dünya futbolunda sansasyon yaratan karara imza atan Litmanen, oğlu Caro ile aynı takımda ter dökecek. Litmanen'in küçük oğlu ise aynı kulübün U21 takımında oynuyor. Böylece Litmanen ailesinin üç üyesi, farklı seviyelerde olsa da aynı formaları giyecek.

AVRUPA DEVLERİNDE FORMA GİYDİ

Kariyerinin zirvesini 90'ların ikinci yarısında Hollanda'da Ajax formasıyla yaşayan Litmanen, buradaki performansıyla Barcelona'nın yolunu tuttu. Finlandiyalı 10 numara, Barcelona'dan Liverpool'a transfer olup oradan da tekrar yıldızını parlattığı Ajax'a döndü. Finlandiya Milli Takımı ile ilk maçına 1989'da çıkan Litmanen, 137 maçta forma giyip 32 gol atma başarısı gösterdi.