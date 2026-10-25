Geçen ağustos ayında İtalya'nın Ravenna kulübüyle anlaşarak kulübün hissedarları arasına katılan Ronaldinho, bu kez yönetici koltuğundan kalkıp kramponlarını yeniden giyme kararı aldı. İtalyan futbolunda büyük bir yankı uyandıran bu hamle doğrultusunda, 46 yaşındaki Brezilyalı efsanenin 15 Kasım tarihinde Forli ile oynanacak lig randevusunda sahada yer alması planlanıyor.

Dünya futbolunu heyecanlandıran bu tarihi geri dönüşü resmi kanallarından duyuran Ravenna Kulübü, paylaştığı açıklamada "Sihir hiçbir zaman kaybolmadı. Şimdi onu yeniden ait olduğu yere, yeşil sahaya taşıma zamanı" ifadelerine yer vererek tarihi günün sinyalini verdi.

11 YIL SONRA İLK RESMİ MAÇ

Futbolu bıraktığını 2018 yılında resmen açıklayan ancak son profesyonel kulüp müsabakasına 2015 senesinde ülkesinde Fluminense formasıyla çıkan Ronaldinho, Ravenna projesinin gerçeğe dönüşmesi durumunda yaklaşık 11 yıllık aranın ardından ilk kez resmi bir 90 dakikada boy gösterecek.

Saha içi estetiği ve futbol neşesiyle tüm dünyanın kalbini kazanan Ballon d'Or sahibi efsanenin en büyük hedefi ise kariyerindeki gol sayısını 300'e ulaştırmak. Futbolculuk kariyerindeki 300. gol eşiğini aşma ihtimaliyle ilgili daha önce samimi bir değerlendirmede bulunan Brezilyalı yıldız, "Eğer sahada bunu gerçeğe dönüştürebilirsem her şey çok daha güzel ve anlamlı olur" diyerek sahalara dönüşündeki motivasyonunu özetlemişti. İtalya'daki futbolseverler, 15 Kasım'da Forli karşısında yaşanacak nostaljik ve büyüleyici anlar için şimdiden geri sayıma geçti.