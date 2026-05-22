Almanya Milli Takımı'nın 2026 Dünya Kupası'nda boy gösterecek 26 kişilik kadrosu resmen duyuruldu. Galatasaray'ın yıldız oyuncusu Leroy Sane de Julian Nagelsmann'dan davet alan isimler arasında yer aldı. Ancak ülkede Sane'ye giden teklife tepkiler de oldu...

Alman milli formasıyla 150 maça çıkan efsane futbolcu Lothar Matthaus, Sane'nin Dünya Kupası kadrosunda yer alması karşısında adeta açtı ağzını yumdu gözünü. Bild'deki "Lothar geht los" programına konuşan Matthaus, şunları söyledi:

"Sane'nin Almanya formasıyla son 4 maçta 2 gol ve 3 asistle oynaması kulağa oldukça iyi geliyor ama kimlerle oynadık? Milli Takımla Slovakya'ya karşı dünya standartlarında bir maç çıkardı. Diğer oyuncular daha iyi performans göstermişse, altı veya yedi maçtan sadece birini çok iyi oynamak, Dünya Kupası'na aday gösterilmek için yeterli mi?

"GALATASARAYLILAR DA MEMNUN DEĞİL"

Galatasaray'da bile düzenli olarak ilk 11'de oynamıyor. Beklentilerin çok altında kaldı. Taraftarlar bazen stadyumda onu kutluyor ve adını haykırıyorlar ama yine de genel olarak memnun değiller.

Nagelsmann'ın onu belki de diğer oyunculardan daha uzun süredir tanıyor olması, çağırılması için belirleyici faktör olmamalı. Leroy'u tanıyor ve onunla başa çıkabiliyor ancak bu şu anda bir sebep olmamalı.

Said El Mala on iki ay önce hala üçüncü ligde oynayan bir oyuncu için muazzam durumda. Şimdi neredeyse Köln'ü küme düşmekten kurtarıyor. Bu yüzden onu seçerdim."