Pharos Feneri olarak da bilinen yapı, M.Ö. 3. yüzyılda Ptolemaios Hanedanı döneminde inşa edilmişti. Yapıldığı dönemde yaklaşık 100 metre yüksekliğiyle antik denizciler için bir rehber, imparatorluk içinse stratejik bir güç simgesiydi.

TARİHİ KAPININ DETAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Fransız araştırma merkezi CNRS'ten arkeolog Isabelle Hairy liderliğinde yürütülen PHAROS adlı su altı projesi kapsamında fenerin bulunduğu Pharos Adası çevresinde çok sayıda yapı taşı gün yüzüne çıkarıldı. Lentolar, eşikler, temel taşları ve karmaşık oymalara sahip bir giriş kapısı, sualtı taramalarıyla tespit edilip çıkarıldı.

Proje, Dassault Systemes'in desteğiyle dijital teknoloji kullanılarak ilerliyor. Uzmanlar, fenerin tasarımını ve nasıl yıkıldığını sanal ortamda modelleyerek tarihe ışık tutmaya çalışıyor. Hairy, "Bu çalışma eksik kalan arkeolojik bulmacaları tamamlamamıza yardımcı oluyor" dedi.

FELAKETLERLE YOK OLMUŞTU

Yapıldığı dönemde Akdeniz'in en görkemli yapılarından biri olan İskenderiye Feneri; M.S. 956, 1303 ve 1323 yıllarındaki depremlerle büyük zarar gördü. Sonunda harabeye dönen yapı, 15. yüzyılda Qaitbay Kalesi'nin inşasında kullanıldı. Kalenin yapımında fenerin kireçtaşından blokları yeniden şekillendirilerek değerlendirildi.

Ünlü Roma lideri Julis Caesar'ın eserlerinde stratejik önemine dikkat çekilen fener, M.Ö. 48 yılında Ptolemaios güçlerine karşı kazanılan zaferde belirleyici rol oynamıştı. Caesar'ın kontrolü ele geçirmesi, Kleopatra'nın tahta çıkmasının önünü açmıştı.

İskenderiye Feneri; Giza Piramidi ve Halikarnas Mozolesi'nden sonra antik dünyanın en uzun ömürlü yapısı olarak kabul ediliyor. Günümüze kadar hiçbir örneği ayakta kalmamış olan Rodos Heykeli, Artemis Tapınağı, Zeus Heykeli ve Babil'in Asma Bahçeleri gibi diğer harikalar ise tarih sahnesinden çok daha erken silinmişti.