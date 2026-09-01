Ford Motor Company, Amerika Birleşik Devletleri’nde 2024-2026 modellerini kapsayan 148 bin 663 adet Mustang aracını güvenlik gerekçesiyle geri çağırma kararı aldı.

ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA) tarafından yayımlanan bildirimde, araçlardaki sorunun sürüş esnasında kritik sistemlerin devre dışı kalmasına yol açabileceği kaydedildi.

SÜRÜŞ GÜCÜ VE FARLAR ANİDEN DEVRE DIŞI KALABİLİR

NHTSA tarafından paylaşılan teknik detaylara göre problem, motor bölmesinde yer alan kablo tesisatının topraklama bağlantılarından kaynaklanıyor. Bağlantı eksikliği veya temassızlık nedeniyle araçlarda yaşanabilecek aksaklıklar şu şekilde sıralandı:

-Motor sürüş gücünün aniden kaybolması

-Farların sönmesi

-Ön cam yıkama sisteminin çalışmaması

-Klima ve motor soğutma fanının durması

Yetkililer, özellikle gece sürüşlerinde farların sönmesi veya olumsuz hava koşullarında cam sileceklerinin çalışmamasının görüş mesafesini düşürerek kaza riskini artırdığını vurguladı.

YETKİLİ SERVİSLERDE ÜCRETSİZ ONARIM YAPILACAK

Ford yetkili bayileri, geri çağırma kapsamına giren araçların motor bölmesindeki kablo tesisatı topraklama terminallerini kontrol ederek ücretsiz değişim gerçekleştirecek. Araç sahiplerine resmi bilgilendirme mektuplarının gönderileceği açıklandı.

MUSTANG MODELLERİNDE İKİNCİ GERİ ÇAĞIRMA

Ford, haziran ayında da ABD'de 91 bin 198 Mustang modeli için benzer bir karar almıştı. Söz konusu geri çağırmada, gündüz farlarının gereken durumlarda kararmaması ve karşıdan gelen sürücülerin gözünü alarak kaza riski oluşturması gerekçe gösterilmişti.