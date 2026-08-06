35 yılı aşkın kariyeri boyunca "Firestarter", "Breathe" ve "Smack My Bitch Up" gibi ikonik parçalarıyla 20’den fazla ülkede müzik listelerinin zirvesine yerleşen İngiliz grup, 7 Ağustos akşamı Zorlu PSM Turkcell Sahnesi’nde konser verecek. Elektronik müziği kulüplerden çıkararak ana akım sahnesine ve stadyumlara taşıyan ekollerden biri kabul edilen grup, bu özel gecede görkemli bir şova imza atacak. Müzik sahnesinin seyrini değiştiren karakteristik tarzı ve etkileyici sahne prodüksiyonuyla The Prodigy’nin İstanbul konseri, yılın en dikkat çekici canlı müzik etkinlikleri arasında gösteriliyor.

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