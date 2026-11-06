Toyota, yaklaşık 20 yıldır beklenen Celica modelini yeniden otomobil dünyasına taşıyor. Japon üretici, 2027 Dünya Ralli Şampiyonası'nda (WRC) mücadele edecek yeni GR Celica'yı duyurdu. Seri üretim versiyonu henüz doğrulanmasa da modelin yeniden yollara çıkabileceği konuşuluyor.

2027'DE RALLİ PARKURLARINA ÇIKACAK

Toyota, 2027 WRC sezonunda iki farklı takımla mücadele edecek. Toyota Gazoo Racing, GR Yaris ile yarışmaya devam ederken yeni kurulan Toyota Racing takımı GR Celica ile şampiyonada yer alacak.

Celica'nın direksiyonuna Elfyn Evans, Oliver Solberg ve Sami Pajari geçecek. GR Yaris takımında ise Ott Tänak, Takamoto Katsuta ve Kalle Rovanperä yarışacak.

YOL VERSİYONU İÇİN HENÜZ TARİH YOK

Yeni GR Celica'nın 2027 yılında ralli parkurlarında boy göstermesi planlanıyor. Ancak bu gelişme, aracın seri üretim versiyonunun da aynı dönemde satışa çıkacağı anlamına gelmiyor. Yeni WRC kuralları sayesinde Toyota, seri üretim karşılığı bulunmayan araçlarla da yarışabildiği için ralli modeli yol versiyonundan önce hazırlanabiliyor.

Portekiz'de test sırasında görüntülenen coupe tasarımlı Toyota prototipi ise yeni bir yol otomobili üzerinde çalışıldığı iddialarını güçlendirdi.

400 BEYGİRİ AŞAN MOTOR İDDİASI

Yeni nesil Celica'nın teknik özellikleri henüz açıklanmadı. Modelin önden motorlu veya ortadan motorlu bir platform üzerine geliştirilebileceği konuşuluyor.

İddialar arasında 400 beygirin üzerinde güç üretebilen 2.0 litrelik turbo motor da bulunuyor. G20E kod adlı motorun dört tekerlekten çekişli hibrit bir sistemle birlikte kullanılabileceği öne sürülüyor.

Toyota'nın seri üretim Celica için henüz resmi bir tarih açıklamaması nedeniyle modelin yollara çıkması için bekleyişin bir süre daha devam etmesi bekleniyor.