Bu sezon Galatasaray’da gösterdiği performansla taraflı tarafsız herkesin beğenisini kazanan Osimhen’in ismi birçok takımla anılmaya başlandı. Manchester United'ın efsane oyuncularından Rio Ferdinand da İngiliz kulübüne Osimhen’i önerdi. Ferdinand, "Ben Manchester United yönetimi yerinde olsam, Victor Osimhen gelecek yıl Manchester United forması giyer" dedi.

Ferdinand’ın Osimhen ile ilgili sözleri şu şekilde: "Manchester United'a sahada ne yaptığını bilen elit oyuncular lazım. Onun deneyimine ihtiyacımız var. Gol atmayı bilen birine ihtiyacımız var. Manchester United'daki genç forvetlere nasıl gol atacaklarını gösterebilecek birine ihtiyacımız var. Sürekli olarak gol atmayı alışkanlık edinmiş birine ihtiyacımız var. Osimhen bunu yaptı ve yapıyor.Evet Osimhen henüz Premier Lig'de oynamadı, burada ne yapar bilmiyoruz ama umurumda değil! Gittiği her yerde gol atıyor. Onu Manchester United formasıyla görmek istiyorum!"

Galatasaray formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 32 maça çıkan Victor Osimhen, 28 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.