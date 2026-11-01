Electronic Arts'ın (EA) yeni Mass Effect oyununu iptal etmesinin arkasında Star Wars: Battlefront 3'e yönelik bütçe tercihi olduğu öne sürüldü. Bloomberg yazarı Jason Schreier'dan aktardığına göre şirket, iki projeye aynı anda yüz milyonlarca dolar ayırmak istemedi ve tercihini Star Wars'tan yana kullandı.

EA, geçtiğimiz hafta BioWare'i kapatacağını duyurdu. Bu kararla birlikte, bir süredir hazırlık aşamasında bulunan yeni Mass Effect oyunu da iptal edildi. Şirket, iptalin nedeni konusunda net bir gerekçe açıklamadı.

İKİ PROJE ARASINDA BÜTÇE TERCİHİ

Schreier'ın aktarımına göre DICE ve Respawn Entertainment, kısa süre önce Star Wars: Battlefront 3 projesi için EA'ya bir fırsat sundu. Şirketin iki projeyi birlikte finanse etmek yerine Star Wars'a öncelik vermesi, Mass Effect'in iptalinde başlıca etken oldu.

Star Wars: Battlefront 3'ün yapımına ise henüz başlanmadı. Kaynakta, projeye ilişkin kararın kesinleştiği ve çalışmaların yakın zamanda başlamasının beklendiği belirtildi.