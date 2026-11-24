Formula 1'de 1998 ve 1999 sezonlarında üst üste kazandığı şampiyonluklarla motor sporları tarihine adını altın harflerle yazdıran Mika Häkkinen, özel bir organizasyon kapsamında İstanbul'un konuğu oluyor. GoTürkiye ve TOSFED tarafından hayata geçirilen etkinlikte "Uçan Fin", Türk motor sporları takipçileriyle bir araya gelerek kariyerinin dönüm noktalarını ve Formula 1 pistlerindeki unutulmaz deneyimlerini paylaşacak.

SCHUMACHER REKABETİYLE TARİHE GEÇTİ

Formula 1 kariyerine 1991 yılında Lotus takımıyla adım atan Mika Häkkinen, asıl çıkışını transfer olduğu McLaren ile yakaladı. İngiliz ekibiyle elde ettiği zaferlerle efsaneler arasına giren Finlandiyalı pilot, özellikle 1998 ve 1999 yıllarındaki şampiyonluk mücadelelerinde Michael Schumacher ile girdiği nefes kesen rekabetle hafızalara kazındı.

Kariyeri boyunca 165 Grand Prix startı alan ve 20 kez podyumun zirvesine çıkan deneyimli pilot, 2001 sezonunun ardından Formula 1 pistlerine veda etmişti.

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Motor sporları tutkunlarının büyük ilgi göstermesi beklenen organizasyon, 26 Kasım Perşembe günü İstanbul Atatürk Kültür Merkezi'nde (AKM) gerçekleştirilecek. AKM Tiyatro Salonu Fuayesi'nde düzenlenecek etkinlik, saat 14.30 ile 16.00 arasında takip edilebilecek.

Formula 1 efsanesiyle yakından tanışma fırsatı sunacak organizasyona katılım tamamen ücretsiz olacak. Ancak etkinlik alanının kapasitesinin sınırlı olması nedeniyle, yoğunluk yaşanmaması ve yer bulabilmeleri adına sporseverlere erken saatlerde alanda bulunmaları tavsiye ediliyor.