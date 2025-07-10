Tom Morello’nun organize ettiği, Metallica, Tool, Slayer ve Guns N’ Roses gibi dev isimlerin sahne aldığı mini festival havasındaki etkinlikten elde edilen 190 milyon dolar, bir çocuk hastanesi, bir çocuk bakımevi ve Cure Parkinson’s adlı yardım kuruluşuna bağışlandı.

'YARASA TAHTASI'NA OTURARAK PERFORMANS SERGİLEDİ

76 yaşındaki Ozzy Osbourne’un sağlık sorunları nedeniyle “yarasa tahtası”na oturarak performans sergilediği gecede, Tony Iommi, Geezer Butler ve Bill Ward ile yıllar sonra aynı sahneyi paylaştı. Grup, “War Pigs”, “Iron Man” ve “Paranoid” gibi klasiklerle unutulmaz anlar yaşattı.

42 BİN KİŞİ İZLEDİ

Hem müziğe hem de insanlığa bir saygı duruşu olarak kayıtlara geçen duygusal veda konserini 42 bin kişi stadyumda izledi. Konseri, dünya genelinde altı milyon kişi çevrim içi takip etti. Morello, “Sadece metal tarihinin en büyük gününü değil, insanlık adına büyük bir katkıyı da hayata geçirdik,” dedi.