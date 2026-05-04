Bir dönem akıllı telefon pazarını domine eden ancak donanım dünyasından çekilen BlackBerry, stratejik bir dönüşümle kritik teknoloji altyapılarının küresel lideri haline geldi.

Şirketin 2010 yılında satın aldığı QNX platformu, bugün otomotiv sektöründen tıbbi cihazlara kadar geniş bir yelpazede "görünmeyen beyin" olarak konumlanıyor.

275 MİLYON ARAÇ BİR DÖNEMİN EFSANE MARKASININ YAZILIMINI KULLANIYOR

Wall Street Journal tarafından paylaşılan verilere göre, BlackBerry’nin geliştirdiği bu yazılım altyapısı dünya genelinde yaklaşık 275 milyon araçta aktif olarak kullanılıyor.

Sürücülerin doğrudan etkileşime girmediği ancak aracın güvenliği için hayati önem taşıyan çarpışma uyarısı, şerit takip asistanı ve adaptif hız sabitleyici gibi sistemlerin tamamı QNX mimarisi üzerinde yükseliyor.

QNX Başkanı John Wall, teknolojinin doğasını bir binanın görünmeyen ancak yapıyı ayakta tutan temellerine benzeterek, sistemin vazgeçilmezliğini vurguluyor.

APPLE VE GOOGLE İLE YARIŞIYORDU

Platformun başarısı yalnızca otomotivle de sınırlı kalmıyor. Gerçek zamanlı çalışma kabiliyeti ve düşük hata toleransı sayesinde QNX; cerrahi robotlar, endüstriyel otomasyon sistemleri ve çeşitli tıbbi cihazlarda da tercih edilen ana altyapı konumunda bulunuyor.

BlackBerry’nin bu sessiz yükselişi, şirketin finansal geçmişindeki dramatik değişimle de dikkat çekiyor. 2008 yılında 83 milyar dolarlık piyasa değerine ulaşan ancak Apple ve Google ile girdiği rekabette geriye düşen şirketin güncel değeri 3 milyar dolar seviyelerinde seyrediyor.

Başlangıçta mobil bir işletim sistemi kurma amacıyla bünyeye katılan QNX, BlackBerry’nin donanımdan tamamen çekilmesinin ardından markayı teknolojinin en kritik ve stratejik noktalarında yeniden söz sahibi yaptı.