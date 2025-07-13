Bir dönemin efsane cep telefonu markası Nokia’nın isim haklarını elinde bulunduran HMD Global, önemli bir strateji değişikliğine giderek ABD pazarından tamamen çekilme kararı aldı. Şirket, bundan böyle ne Nokia markalı ne de kendi adı altında ürettiği cihazları ABD'de satışa sunacak.

2016 yılında Microsoft’tan Nokia’nın tuşlu telefon birimini devralarak faaliyetlerine başlayan HMD Global, uzun yıllar Android tabanlı akıllı telefonlarla Nokia markasını yeniden canlandırmaya çalıştı.

Son yıllarda ise kendi markasını ön plana çıkaran firma, modüler yapılı HMD Skyline ve lisans ortaklığıyla üretilen Barbie temalı modeller gibi ürünlerle dikkat çekmişti.

MAĞAZADAKİ SATIŞ BAĞLANTILARI KALDIRILDI

ABD’de zorlu piyasa koşullarını gerekçe gösteren HMD, çevrimiçi mağazasındaki satış bağlantılarını kaldırdı. Web sitesindeki bazı ürün sayfaları hâlâ görüntülenebilse de, doğrudan satış artık yapılmıyor. Şirketin popüler modellerinden HMD Skyline gibi bazı cihazlar üçüncü taraf satıcılarda sınırlı sayıda bulunabiliyor ancak stokların kısa sürede tükenmesi bekleniyor.

Şimdiye kadar yalnızca dört HMD markalı model pazara sunulurken, Nokia adı ise büyük oranda tuşlu telefonlarla temsil ediliyordu. Şirketin son tanıttığı model olan HMD Fusion ise 2024 Eylül ayında duyurulmuştu.