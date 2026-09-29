Necati Zincirkıran, 2025 yılının eylül ayının son günlerinde, 95 yaşında Esentepe Gazeteciler Sitesi'ndeki mütevazı evinde hayatını kaybetti. Zincirkıran'ın vefatı, Türk basın camiasında derin üzüntü yarattı.

Gazeteciliğe muhabirlikle başladı

4 Aralık 1929'da İstanbul'da dünyaya gelen Necati Zincirkıran, eğitim hayatının bir bölümünü İngiltere'de sürdürdü. Denizciliğe de ilgi duyan Zincirkıran, eğitimini tamamladıktan sonra uzak yol kaptanı unvanını aldı.

1950 yılında Türkiye'ye dönen Zincirkıran'ın meslek hayatındaki önemli dönüm noktalarından biri Hürriyet Gazetesi oldu. Muhabir olarak başladığı gazetecilik kariyerinde kısa sürede farklı görevler üstlenen Zincirkıran, zaman içinde gazetenin genel yayın yönetmenliğine kadar yükseldi.

Hürriyet'in efsane dönemine damga vurdu

Zincirkıran, özellikle 1960'lı yıllarda Hürriyet'teki yayın yönetmenliği göreviyle Türk basın tarihinde iz bırakan isimlerden biri oldu. Gazetecilikte muhabirlikten yöneticiliğe uzanan kariyeri boyunca basın dünyasının farklı kademelerinde görev yaptı.

Daha sonraki yıllarda Günaydın Gazetesi'nin de genel yayın yönetmenliğini üstlenen Zincirkıran, mesleki birikimini farklı görevlerde sürdürdü.

Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanlığı yaptı

Necati Zincirkıran'ın kariyerindeki önemli görevlerden biri de Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanlığı oldu. Zincirkıran, 1981-1986 yılları arasında Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yaptı.

Emekliliğinin ardından da gazetecilikten kopmayan Zincirkıran, yazarlık yapmayı sürdürdü.

Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedildi

Necati Zincirkıran'ın cenazesi, Zincirlikuyu Camisi'nde kılınan öğle namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Geride uzun yıllara yayılan bir gazetecilik kariyeri bırakan Necati Zincirkıran, Hürriyet ve Günaydın'daki görevleri, Anadolu Ajansı Yönetim Kurulu Başkanlığı ve yazarlık çalışmalarıyla Türk basın tarihindeki yerini aldı.

Aradan geçen zamana rağmen Zincirkıran, gazetecilik dünyasındaki çalışmaları ve meslek yaşamıyla anılmaya devam ediyor.